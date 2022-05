Licata, aggredisce i carabinieri dopo controllo: arrestato 33enne

I carabinieri della Compagnia di Licata hanno arrestato un 33enne del posto, per i reati di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo è stato fermato sabato scorso a bordo di uno scooter che poi è risultato sprovvisto di assicurazione.

Per tale motivo la situazione si è fatta tesa con il 33enne che è andato in escandescenza e prima verbalmente e poi fisicamente ha aggredito i militari dell’Arma. Due carabinieri, dopo averlo immobilizzato e arrestato, sono stati medicato all’ospedale San Giacomo d’Altopasso per lievi ferite.