Licata, al via interventi di derattizzazione e disinfestazione: il calendario

Il Sindaco di Licata Giuseppe Galanti rende noto il calendario degli interventi di derattizzazione e disinfestazione che, a partire da oggi, verranno effettuati sul territorio cittadino.

Ecco, in dettaglio, il calendario e le zone interessate dagli interventi:

Dal 17 al 19 maggio 2022: Torre di Gaffe – Pisciotto – Poliscia –Contrada Carrubbella Santa Zita – Torre San Nicola – Mollarella -Strada Panoramica Montagna – Nicolizia – Monserrato – Trippodi – Marianello – Giummarella – Fondachello – Playa.

Dal 20 al 24 Maggio 2022: Poggio di Guardia – Canticaglione – Fondachello – Via Bellini – Via Puccini – Viale Martiri della Libertà e traverse – Via Salso e traverse – Strada Comunale Marcotto e traverse – Via Silvio Pellico – Via Generale La Marmora e traverse – Via Pastrengo e traverse.

Dal 25 al 27 Maggio 2022: Villaggio dei Fiori – Via Morgantina – Via Aidone – Trazzera Piazza Armerina – Via Riesi – Villaggio Agricolo – Via Panepinto – Strada Comunale Padre Pino Puglisi.

Dal 30 Maggio al 1° Giugno 2022: Zona Oltreponte argini del Fiume Salso.

Dal 3 al 6 Giugno 2022: Marina – Porto – Via Principe di Napoli – Via Barrile e traverse – Via Marconi – Orto – Via Amerigo Vespucci – Corso Argentina – Corso Vittorio Emanuele e traverse.

Dal 7 al 9 Giugno 2022: Via Santamaria e traverse – Via Nestore Alotto – Via Garibaldi – Via Grangela e traverse – Via San Paolo e traverse – Piano San Calogero – Via Cotturo e traverse.​

Dal 10 al 14 Giugno 2022: Corso Umberto – Corso Serrovira -Corso Roma – Quartiere Africano e Salato – Argini Fiume Salso – ​Corso Umberto II – Montecatini.

Dal 15 al 17 Giugno 2022: Via Palma – Via Campobello e traverse – Piano Bugiades – Via Gaetano De Pasquali e traverse -Via Agrigento e traverse – Corso Brasile e traverse – Corso Italia -Via Oreto Grata e traverse – Via Borromini e traverse – Via Fiume Vecchio – Piano Cannelle Elisuperficie.

Dal 20 al 22 Giugno 2022: Fondachello – Playa – Settespade – Ina Casa – Via Torregrossa – Via Palma

Il programma degli interventi sarà ripetuto ciclicamente dando la priorità ad eventuali richieste di intervento emergenziali.