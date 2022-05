Licata, pistola e munizioni nel condominio: denunciato 49enne

I poliziotti della Squadra Mobile di Agrigento, nell’ambito di mirati servizi di polizia giudiziaria, hanno denunciato un 49enne del posto per l’illecita detenzione delle munizioni per armi comuni da sparo. L’uomo è stato sorpreso mentre nascondeva in uno spazio condominiale un sacchetto all’interno del quale era nascosta una pistola calibro 7.65 e 33 munizioni.

loading..