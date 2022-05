Rifiuti alla Diga di Naro, Brandara: “Lotta agli incivili, sconti a nessuno”

La Diga di Naro trasformata in una discarica a cielo aperto. Rifiuti di ogni genere abbandonati lungo la strada, tra gli alberi, e ne giorni scorsi qualcuno ha provveduto a tirar fuori dall’acqua anche un frigorifero.

È successo già in precedenza, l’amministrazione comunale ha provveduto a far ripulire l’area, e poi puntualmente finisce per essere sporcata. Il primo cittadino Maria Grazia Brandara, dopo aver ricevuto delle segnalazioni, questa mattina si è recata di persona sul posto per constatare la presenza dei rifiuti e annuncia: “da oggi sconti a nessuno; provvederemo a installare le fototrappole, e sanzioneremo chi viene a sporcare quest’area verde. Abbiamo lanciato mille appelli, ma adesso basta, non è tollerabile più una situazione del genere”, dice la Brandara.

loading..