Villafranca Sicula, ecco chi sono i due candidati a Sindaco

Il 12 giugno tra i 10 comuni dell’agrigentino che andranno alle elezioni amministrative c’è pure il piccolo centro di Villafranca Sicula.

A ricandidarsi per la terza volta, grazie alla recente legge che ha allungato di un quinquennio al terzo mandato, è l’uscente sindaco Domenico Balsamo. “Abbiamo lavorato bene in questi anni e possiamo portare avanti anche altri obiettivi che ci siamo prefissati. Sinergia e buona volontà per portare a casa i risultati”, ha dichiarato l’uscente Balsamo.

A sfidarlo ci sarà Gaetano Bruccoleri, farmacista del luogo, non ha esperienze politiche precedenti, e si presenta adesso con una lista civica aperta a tutti gli schieramenti.