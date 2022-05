Agrigento, chiusura notturna della Galleria Spinasanta: ecco il percorso alternativo

Nelle notti finio a venerdì 20 maggio, in fascia oraria compresa tra le ore 21 e le ore 6 del mattino successivo, la galleria “Spinasanta” lungo la strada statale 118 “Corleonese Agrigentina”, rimarrà chiusa in direzione Agrigento. Lo rende noto l’Anas, sottolineando in una nota che il provvedimento consentirà l’esecuzione delle indagini finalizzate alla progettazione dell’intervento di messa a norma nella canna non ancora ammodernata. Durante gli orari di chiusura, il percorso alternativo è costituito dalle vie Salvatore Scifo e Imera.

