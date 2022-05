Campobello di Licata, Istanze scrutatori

Coloro che vogliono iscriversi nell’elenco delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale, possono presentare istanza, entro il 24 maggio, alla commissione elettorale comunale.

Si devono indicare nella domanda le proprie generalità, essere in possesso del titolo di studio dell’obbligo e non essere candidato all’elezione, non essere parente o affine o coniuge di un candidato

Giovanni Blanda

loading..