Centri per l’impiego, ecco i 38 agrigentini ammessi alla prova scritta

Sono 38 su 411 i candidati della provincia di Agrigento ammessi alla prova scritta del concorso pubblico per il profilo “Analista del mercato del lavoro” (Cpi-Aml) che si svolgerà il giorno 25 maggio 2022 alle ore 10 (in un’unica sessione) a Palermo nella Tendostruttura allestita all’interno dell’area concorsuale di Via Giuseppe Lanza di Scalea. La prova scritta consisterà nella somministrazione e risoluzione di un test di sessanta quesiti a risposta multipla.

Ecco gli agrigentini ammessi alla prova scritta: Carmelo Agostino, Liborialinda Ardizzone, Calogero Barbasso, Giuseppe Bongiorno, Fiorella Caltagirone, Calogero Casesa, Maria Rosaria Catalano, Angelo Cinquemani, Francesco Cutaia, Giuseppe D’Angelo, Giuseppe De Francisci, Christian Di Falco, Sandra Dovì, Luisa Favata, Aurelio Fortezza, Giuseppina Maria Gallo, Mary Galvano, Giuseppina Gentile, Teresa Hamel, Caterina Iatì, Salvatore Iemmolo, Carmela Lo Curto, Vita Maria Mazza, Ornella Milano, Lorenzo Monsù, Klizia Mongiovì, Stefania Piazza, Federica Angela Lucia Russo, Maria Carolina Sabella, Paola Saladino, Rita Maria Grazia Sanfilippo, Giuseppe Santoro, Adriana Sferlazza, Ilaria Sferrazza, Patria Irene Valeria Sorrenti, Patrizia Testone, Salvatore Trifirò, Daniela Virone,