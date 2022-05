Porto Empedocle, si inaugura murale dedicato a Falcone e Borsellino

Cerimonia di inaugurazione, oggi 20 maggio alle ore 10:30, di un murale in memoria dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino proprio nella scuola primaria che porta il loro nome nel quartiere dei Grandi Lavori, a Porto Empedocle. L’opera, che interesserà anche la figura del giudice beato Rosario Livatino, sarà realizzata dall’associazione “Amici di Luca Artigiano”,un gruppo di decoratori liberi, che giungeranno appositamente a Porto Empedocle. Un evento che si colloca nell’ambito delle celebrazioni per i trent’anni delle stragi di Capaci e via D’Amelio. Per l’occasione è previsto l’intervento del sindaco Calogero Martello e delle autorità locali.

