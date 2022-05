UilTemp Palermo, Danilo Borrelli riconfermato alla guida, “Precari e disabili tra le priorità”

E’ stato riconfermato alla guida della UilTemp Palermo, in occasione del quarto congresso territoriale, Danilo Borrelli.

“Stabilità e certezze ai lavoratori atipici e precari, queste continueranno ad essere le priorità. Al nuovo sindaco di Palermo chiederemo, inoltre, di riformare il sistema di assistenza ai disabili che lavorano per il Comune e avviare – conclude Borrelli – un percorso di stabilizzazione con l’Asp di Palermo per i precari dell’emergenza Covid”.

Chi è Danilo Borrelli

Danilo Borrelli è laureato in scienze Politiche (ramo scienze dell’amministrazione), master in diritto del lavoro e delle relazioni industriali, conseguiti all’università degli studi di Palermo.

Fin da piccolo appassionato di politica e temi sociali, dopo diverse esperienze lavorative e dopo essersi impegnato nel direttivo giovanile dell’Unione di Centro approda al sindacato UIL tramite il servizio civile, da qui la grande passione e l’impegno costante per i temi sindacali lo portano ad essere eletto Segretario Generale Provinciale dei lavoratori Atipici della UIL (Unione Italiana del Lavoro).

In passato è stato anche Segretario Generale Regionale della UILTemp.

La UilTemp è la categoria sindacale della U.I.L. (Unione Italiana del Lavoro) che rappresenta e tutela i lavoratori in somministrazione, a partita iva, collaborazioni coordinate e continuative e a progetto, quel mondo del lavoro che viene definito “atipico”. A seguito dell’introduzione del decreto legislativo 276/2003 e delle nuove tipologie contrattuali flessibili, si e’ reso indispensabile rappresentare e tutelare questa categoria di lavoratori in grande crescita, da qui nasce la UilTemp.

Borrelli adesso riconferma il proprio impegno, come detto, soprattutto per quanto riguarda i lavoratori atipici, ponendo l’accento sulla stabilizzazione dei precari dell’emergenza Covid19 che da tempo rivendicano certezze circa il loro futuro lavorativo ma che ancora non hanno ottenuto.