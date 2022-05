Agrigento, importunano donna in via Atenea e scoppia la rissa: indagini in corso

Calci e pugni in via Atenea, arteria principale della Città di Agrigento. Un gruppetto di ragazzi, per la maggior parte minorenni, si è scontrato con due uomini nelle ore serali a causa sembrerebbe di pesanti apprezzamenti rivolti ad una donna.

Secondo quanto ricostruito i più giovani avrebbero disturbato la ragazza che, spaventata, si è rivolta ad alcuni amici. Questi ultimi sono andati a chiedere spiegazioni per quanto avvenuto e, dopo alcune parole di troppo, è scoppiata la rissa. Soltanto l’intervento massiccio dei poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento ha evitato il peggio.

Gli agenti sono adesso al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica.