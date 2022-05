Agrigento presenta la candidatura a Capitale della Cultura 2025

Agrigento punta a diventare Capitale della cultura 2025.

“Non vince la città più bella ma dobbiamo dimostrare col bello quello che noi riusciremo a fare per Agrigento creando uno staff che possa interagire per portare avanti il progetto”. Cosi il primo cittadino Franco Miccichè a margine dell’incontro che si è svolto questo pomeriggio presso il collegio dei Filippini dove si è discusso degli aspetti operativi legati alla candidatura in presenza delle istituzioni pubbliche e private del territorio.

Entro il 31 maggio si presenta la candidatura; il Consorzio universitario Empedocle di Agrigento sta lavorando a fianco dell’Amministrazione per redigere il dossier, cioè il progetto di Capitale Italiana della cultura entro il 13 settembre, e poi si attenderà il 13 gennaio 2023 per la proclamazione.

“Questa candidatura che dovrà essere sposata coralmente e con entusiasmo non solo dai cittadini di Agrigento ma da tutti i cittadini della provincia. Ci si deve rendere conto che è una bella opportunità di crescita culturale e sociale e che porterebbe un futuro radioso per tutta la provincia”, ha dichiarato Nenè Mangiacavallo presidente ECUA di Agrigento.

Sotto la sindacatura di Calogero Firetto, la città aveva provato a diventare Capitale della cultura 2020, adesso ci riprova e la voglia di vincere è davvero tanta.

LE INTERVISTE