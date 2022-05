Estate e traffico a San leone, Hamel e Bongiovì: “cosa si sta pensando di fare?”

“Siamo alle porte di una nuova stagione estiva, che si prospetta nella nostra città con un notevole flusso di visitatori. Nei precedenti anni abbiamo assistito ad ingorghi veicolari che paralizzano le strade principali di accesso ed uscita delle zone balneari e nel centro città, causando notevoli problematiche ai residenti e non solo. Ore di code sotto il sole cocente e suoni di clacson selvaggi a disturbo della quiete pubblica. A tutto questo si aggiunge, auto e moto parcheggiate in modo irregolare. Ci chiediamo come ritenga opportuno l’assessore Picarella, gestire la circolazione veicolare a San Leone? In particolar modo nei fine settimana? Come si sta provvedendo per migliorare i controlli nel centro cittadino pieno di turisti? Si sta pensando, a creare zona a traffico limitato? aree parcheggio con annesse bus navetta? a rafforzare il corpo dei vigili urbani con l’ausilio di associazioni o ausiliari del traffico?” Queste le domande contenute nell’’interrogazione presentata dai consiglieri comunali di Agrigento, Hamel e Bongiovì, all’assessore Francesco Picarella.

