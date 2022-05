Favara, irregolarità in cantiere edile: denunciata amministratrice

carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro del Comando Provinciale di Agrigento, a margine di controlli effettuati nei cantieri edili sparsi nella provincia, hanno denunciato una 70enne amministratrice di una ditta di Favara per alcune irregolarità emerse.

In particolare i militari dell’Arma hanno contestato alla donna l’aver omesso la sorveglianza sanitaria dei dipendenti, di non aver installato i bagni nel cantiere e di non aver fatto montare il ponteggio a norma. Inoltre, su 7 dipendenti ben 3 lavoravano in nero.

Per questo motivo è scattata una sanzione di quasi 20 mila euro e un’ammenda di oltre 21 mila euro.