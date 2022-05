Il 22 Maggio si festeggia Santa Rita da Cascia. Un video con la poesia del Poeta Rosario La Greca

Il 22 Maggio la Chiesa Cattolica festeggia una tra le Sante più amate, venerate e conosciute al mondo: Santa Rita da Cascia. Sono numerose le testimonianze che raccontano i miracoli avvenuti grazie alla sua intercessione ed è proprio per questo che è stata proclamata dai fedeli la Santa dei casi impossibili.

Una donna esile e piccola di statura ma grande nella santità, che visse nell’umiltà e ora è nota nel mondo intero per la sua eroica resistenza cristiana di sposa, di madre, di vedova e di monaca agostiniana. La stigmata che brilla sulla sua fronte è il sigillo della sua maturità cristiana. Seguendo la spiritualità di Sant’Agostino, si fece discepola del Crocifisso ed “esperta del soffrire”, imparò a capire le pene del cuore umano. Rita diventò così avvocata dei poveri e dei disperati, ottenendo per chi l’ha invocata innumerevoli grazie di consolazione e conforto, il suo Santuario a Cascia, in Umbria, è meta ogni anno di migliaia di pellegrini, che anche quest’anno si ritroveranno per la festa della Santa. Tanti gli eventi che tornano alla desiderata normalità, dopo due anni di ridimensionamento per le restrizioni della pandemia, i festeggiamenti maggiori si terranno Sabato 21 e Domenica 22 Maggio. Qualche mese fa è stato realizzato un video, dove è possibile ascoltare la lirica “A Santa Rita da Cascia”, dedicata alla Santa, composta dal Poeta Rosario La Greca di Brolo (Messina), lirica declamata da Valentina Speranza di La Spezia. Le foto del video sono state messe gentilmente a disposizione dal Monastero Santa Rita da Cascia.



