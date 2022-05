Palma di Montechiaro, non fu assenteismo: assolti due dipendenti comunali

Il giudice monocratico del tribunale di Agrigento, Giuseppa Zampino, ha disposto l’assoluzione “perchè il fatto non sussiste” nei confronti di due dipendenti del comune di Palma di Montechiaro.

I due imputati, difesi dagli avvocati Francesco Scopelliti, Loredana Gueli e Giuseppe Nicoletti, erano accusati di truffa per essersi assentati arbitrariamente dal posto di lavoro. A distanza di otto anni dai fatti a loro contestati i due dipendenti comunali vengono pienamente assolti.

La difesa, nel corso del dibattimento, ha dimostrato come questi “allontanamenti” altro non fossero che brevi uscite per andare a prendere il caffè e che il presunto “danno” arrecato fosse praticamente irrilevante. Il giudice ha accolto la tesi difensiva disponendo l’assoluzione di entrambi. Attualmente, davanti i giudici della seconda sezione penale del tribunale di Agrigento, è in corso un altro processo a carico di venti impiegati del comune di Palma di Montechiaro.