Passeggiata dell’Autismo, una targa per il sindaco di Naro

Il CTS ha incontrato l’amministrazione comunale di Naro e l’Amministratore delegato del CTS Gioachino Ferlisi, ha consegnato alla Sindaca On.le Maria Grazia Brandara una Targa ricordo per sottolineare la proficua partecipazione alla Passeggiata in occasione della Giornata Internazionale della consapevolezza dell’Autismo.

La passeggiata, promossa dal CTS, si è svolta al lungomare Falcone Borsellino di San Leone domenica 3 aprile ed ha visto la partecipazione di circa 1500 persone provenienti da tutta la provincia, Associazioni, Scuole ed Istituzioni locali, tra cui la Sindaca Maria Grazia Brandara.

L’incontro presso il Palazzo di Città di Naro, ha visto la presenza, insieme alla Sindaca, all’amministratore delegato del CTS, al Neuropsichiatra Antonio Vetro e alla consulente Mariella Lo Bello, degli Assessorori Valentina Gueli Alletti, Salvoemiliano Paschia per il Comune di Naro e degli operatori del CTS Dario Scaglione, Orsola Marrone, Valentina Grifo.

Il CTS ha sottolineato la necessità di rafforzare il senso di appartenenza ad una cultura dell’inclusione del rispetto e della consapevolezza dell’Autismo e della disabilità in generale e la Sindaca ha presentato la progettualità del comune di Naro in tema di disabilità, ponendosi come Ente che crea le occasioni alla rete delle associazioni che, a vario titolo, operano per l’inclusività e la piena fruizione del territorio da parte delle persone disabili.

L’Amminstratore Delegato Gioacchino Ferlisi ha illustrato l’operatività del CTS che, a partire dalla riabilitazione ambulatoriale e domiciliare rivolta prevalentemente alla popolazione del distretto sanitario di Canicattì, ha prodotto interventi per la formazione professionale, per la fruizione di attività ludico-ricreative e di supporto alle scuole.

Comune e CTS hanno convenuto sulla necessità di creare dei momenti di collaborazione reciproca.