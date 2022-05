“Premio Damarete”, elenco vincitori decima edizione

Si svolgerà giorno 21 maggio alle ore 9,30 presso l’auditorium dell’Istituto Gallo di Agrigento in c/da Calcarelle, la cerimonia della decima edizione del premio “Damarete…da 2500 anni contro la violenza”, un concorso di prevenzione e contrasto alla violenza per le scuole di ogni ordine e grado delle provincie di Agrigento e Caltanissetta.

Il concorso, promosso dal Centro Antiviolenza e Antistalking Telefono Aiuto in collaborazione con il Servizio di Sociologia Asp 1 di Agrigento, ha rappresentato un’importante occasione di crescita per i giovani studenti contribuendo alla diffusione di una cultura contro ogni forma di violenza, disagio e discriminazione.

Elenco Vincitori:

IL RICONOSCIMENTO SPECIALE ALLA MEMORIA DELLA PROF.SSA MARIA DE CASTRO PATTI E’ STATO ASSEGNATO ALLA PROF.SSA SALVINA COTTONE DELL’ISTUTO COMPRENSIVO “GIUSEPPE GARIBALDI” REALMONTE CON SICULIANA, MONTALLEGRO E CATTOLICA ERACLEA Per la sensibilità e la delicatezza dimostrata in questi anni nel trasmettere la cultura della non violenza, portando i discenti ad una sana consapevolezza dei valori dell’uguaglianza e del rispetto della donna.

IL RICONOSCIMENTO SPECIALE ALLA MEMORIA DEL DOTTOR GIANNUNZIO GATTO È STATO ASSEGNATO AL DIRIGENTE SCOLASTICO GRAZIELLA FAZZI DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO “GIUSEPPE GARIBALDI” REALMONTE CON SICULIANA, MONTALLEGRO E CATTOLICA ERACLEA Per il prezioso contributo dato in questi anni alla diffusione della cultura della non violenza, indirizzando gli alunni verso i valori etici del rispetto e dell’amore, condividendo quella che è la mission del Centro Antiviolenza “Telefono Aiuto”

SEZIONE NARRATIVA I GRADO

TERZO POSTO con la poesia “LIBERTÀ” Istituto Comprensivo “Giuseppe Garibaldi” Realmonte con Siculiana, Montallegro e Cattolica Eraclea – plesso “Realmonte” Alunna Greta Alaimo – Classe I B , Dirigente Scolastico Graziella Fazzi, Docenti Salvina Cottone e Termine Calogero

SECONDO POSTO Con il racconto “CARA DANIELA” Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini” – Plesso “Federico II” – Agrigento, Alunna Elena Gentiluomo – Classe II B, Dirigente Scolastico Luigi Costanza , Docente Romina Sutera

PRIMO POSTO con la riscrittura creativa del V canto dell’Inferno “PAOLO E FRANCESCA IN PARADISO” Istituto Comprensivo “Giuseppe Garibaldi” Realmonte con Siculiana, Montallegro e Cattolica Eraclea – plesso “Realmonte” Alunno Stefano Vella – Classe I B , Dirigente Scolastico Graziella Fazzi , Docente Salvina Cottone

SEZIONE NARRATIVA II GRADO

TERZO POSTO Con l’elaborato letterario “MIO PADRE” Liceo Scientifico e delle Scienze Umane “Raffaello Politi” – Agrigento Alunno Stefano Lombardo – Classe II A Scientifico Dirigente Scolastico Santa Ferrantelli, Docente Angela Rancatore

SECONDO POSTO Con il racconto “LA NEVE IN SICILIA” Istituto d’Istruzione Secondario Superiore “Galileo Galilei” -Canicattì Alunni Chiara Caruso, Emanuela Sciascia Cannizzaro – Classe IV AD AFM Dirigente Scolastico Vincenzo Fontana , Docenti Melina Mistretta

PRIMO POSTO Con il racconto “Petali come pennelli”, Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Alessandro Volta” – Caltanissetta Alunna Silvia Di Franco -Classe III B , Dirigente Scolastico Vito Parisi, Docente Monica Alaimo

SEZIONE GRAFO-PITTORICA I GRADO

TERZO POSTO Con il cartellone “Vogliamo ancora credere alle fiabe dove la donna è un fiore da accudire e non un vetro da infrangere” Scuola secondaria di primo grado “Giuseppe Garibaldi” – Villalba Gruppo Classe II A , Dirigente Scolastico Rita Cumella, Docente Giuseppa Immordino

SECONDO POSTO Con la tela “Donna Libera” , Istituto comprensivo “Giuseppe Garibaldi” Realmonte con Siculiana, Montallegro e Cattolica Eraclea -Plesso Verga Alunni Karol Iacono Pollari, Helen Fallea – Classe I A , Dirigente Scolastico Graziella Fazzi , Docenti Salvina Cottone, Maria Elena Cottone

PRIMO POSTO Con il cartellone “L’amore si dona non si uccide” Scuola secondaria di primo grado “Giuseppe Garibaldi” – Villalba -Gruppo classe III A, Dirigente Scolastico Rita Cumella, Docente Giuseppa Immordino

SEZIONE GRAFO-PITTORICA II GRADO

TERZO POSTO Con il cartellone “Coloro che negano la libertà agli altri non la negano per se stessi” Istituto istruzione secondaria superiore “Don Michele Arena” – Sciacca Alunno Antonino Mirabile, Classe V F IPSC, Dirigente Scolastico Calogero De Gregorio, Docente Giuseppa Sanci

SECONDO POSTO Con il quadro “Frantumi” Liceo Scientifico e delle scienze umane “Raffaello Politi” -Agrigento Alunno Elena Sofia Portella – Classe V F Scientifico, Dirigente Scolastico Santa Ferrantelli, Docente Angela Rancatore

PRIMO POSTO Con la tela “Non lasciamola sola” Liceo Scientifico e delle scienze umane “Raffaello Politi” -Agrigento Alunna Gaia Spampinato – Classe I B Scientifico, Dirigente Scolastico Santa Ferrantelli, Docente Angela Rancatore

SEZIONE MULTIMEDIALE I GRADO

TERZO POSTO Con il video “Noi diciamo NO” Istituto Comprensivo “Esseneto” Agrigento Plesso Scuola Primaria Gruppo Classe della IV A- IV B- IV C- IV D, Dirigente Scolastico Brigida Lombardi, Docenti Carmela Spoto, Maria Annunziata Sallì, Annamaria Bonanno, Adriana Sciara, Assunta Russo, Anna Rita Giaccone, Vanessa Vullo

SECONDO POSTO con il video “Damarete…una donna” Istituto Comprensivo “Agrigento centro” plesso Garibaldi, Aluni Ginevra Celauro, Gaia Zambuto, Laura Sciangula, Cristiana Bonomo, Federico Faro, Ferdinando Cuffaro- Classe II F- III F, Dirigente Scolastico Rosetta Greco, Docente Antonella Danile

PRIMO POSTO Con il video “La violenza sulle donne” Istituto Comprensivo “Anna Frank” Agrigento, Alunna Aurora La Gaipa- Classe II C, Dirigente Scolastico Alfio Russo, Docente Silvia Nicoletta Tesè, Nicolò Borsellino

SEZIONE MULTIMEDIALE II GRADO

TERZO POSTO Con il video “Il talento delle donne” Istituto Tecnico e Tecnologico “Leonardo Sciascia” Agrigento, Gruppo Classe III E Turismo Dirigente Scolastico Patrizia Marino, Docenti Eugenia Sciortino e tutto il Consiglio di Classe

SECONDO POSTO con il cortometraggio “Change” , Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Alessandro Volta” Caltanissetta Alunno Roberto Giordano- Classe IV L, Dirigente Scolastico Vito Parisi, Docenti Maria Carmela Miceli

PRIMO POSTO Con il video “Però mi amava” Liceo Classico e Musicale “Empedocle” Agrigento Gruppo Classe – II F , Dirigente Scolastico Marika Helga Gatto, Docente Alfonsina Di Francesco

RICONOSCIMENTO SPECIALE

Poesia su pietra “Parole come pietra” Istituo Comprensivo “Anna Frank” Agrigento, Alunni Cristian Di Mora, Syria Picone- Classe II c , Dirigente Scolastico Alfio Russo, Docente Silvia Nicoletta Tesè, Nicolo’ Borsellino

Raccolta di poesie “Poesie in Scatola”, Istituto Comprensivo “Giuseppe Garibaldi” Realmone con Siculiana, Montallegro e Cattolica Eraclea- Plesso “Verga” Siculiana , Gruppo Classe II A, Dirigente Scolastico Graziella Fazzi , Docente Salvina Cottone, Maria Grazia Augello

Creazione Artistica “Libera puoi” Liceo Scientifico e delle Scienze Umane “Raffaello Politi” Agrigento Alunna Giorgia Nicastro- Classe V E Scientifico, Dirigente Scolastico Santa Ferrantelli, Docenti Angela Rancatore

Calendario

“Per dire no alla violenza chiama al Telefono Aiuto” ,Liceo Scientifico e delle Scienze Umane “Raffaello Politi” Agrigento Gruppo Classe I B Scienze Umane Dirigente Scolastico Santa Ferrantelli Docenti Angela Rancatore, Rosa Maria Gulisano

Video-spot

“Libera puoi vivere” Liceo Scientifico e delle Scienze Umane “Raffaello Politi” Agrigento Alunni Martina Sessa, Gaia Bartolotta, Emanuela Cuntrera, Filippo Lentini, Christian Vizzì, Gabriele Salemi, Chiara Militello, Alessio Costanza Scinta- Classe I A Scientifico Dirigente Scolastico Santa Ferrantelli Docenti Angela Rancatore

Canzone

“Da Sola” Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Galileo Galilei” Canicattì Alunno Perriera Christian della classe III F SIA Dirigente Scolastico Vincenzo Fontana Docente Melina Mistretta

SEZIONE FOTOGRAFIA

PRIMO POSTO Con le 2 fotografie “Dal buio…alla luce” e “Mai piu’ prepotenze” Istituto Comprensivo “Giuseppe Garibaldi” Realmone con Siculiana, Montallegro e Cattolica Eraclea- Plesso “Verga” Siculiana Gruppo Classe II B Dirigente Scolastico Graziella Fazzi Docente Salvina Cottone, Maria Elena Cottone