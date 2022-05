Sciacca al voto, tre candidati sindaco per una poltrona: tutti i nomi

Tra i comuni della provincia di Agrigento chiamati al voto nella tornata del 12 giugno Sciacca è sicuramente tra i più importanti oltre ad essere il più popoloso. Sono tre i candidati sindaco che si sfideranno provando a raccogliere il testimone di Francesca Valenti. La prima cittadina ha scelto di non ricandidarsi. Al via, dunque, la competizione che già da alcuni giorni sembra essersi infiammata. Clamorosa la scelta di Forza Italia, dopo la rottura con Matteo Mangiacavallo, di non presentare alcuna lista. Ecco tutti i candidati al consiglio comunale.

LE LISTE A SOSTEGNO DI IGNAZIO MESSINA

Lista Messina Sindaco: Ignazio Messina, Rita Rossella Archetti, Paola Barreca, Ignazio Bivona, Raimondo Brucculeri, Clelia Catanzaro, Donatella Cognata, Alfonso Cutruneo, Sergio Daina, Noelia Di Grande, Monica Di Vallelunga, Fabrizio Brigida, Andrea Giacalone, Francesco Lo Bue, Ignazio Marino, Gaetana Morrione, Maria Navarra, Carlo Nigro, Caterina Santangelo, Aurelio Carlo Maria Schittone, Dino Tanto, Christian Marranzano.

Lista Insieme per Sciacca: Antonino Alberto Sabella, Pasquale Bentivegna, Antonino Venezia, Chiara Craparo, Vincenzo Catania, Marica Lentini, Silvia Curreri, Emanuele Fabio Cusumano, Sebastiano Grisafi, Maria Rita Giunta, Maria Ruggia, Alida Audy Anna Giambalvo, Caterina Santangelo, Giuseppina Ciancimino, Angelo Solarino, Elisa Scaglione, Daniela Ardizzone, Maria Carmela Maniscalco, Accursio Pippo Alarisi, Francesco Raia, Michele Raso, Vincenzo Scirica, Maria Giuseppa Tumminello, Piero Della Vittoria.

Lista Onda: Marcella Bellia, Micaela Bertolino, Alessio Buondonno, Mohamed Choukeane, Vittorio Cortese, Max Crapanzano, Vittorio Di Natale, Cleide Grandinetti, Alessandro Grassadonio, Antonino Gulino, Nicola Indelicato, Salvatore Interrante, Paolo La Bella, Vincenzo Lo Vetere, Maria Adriana Mammarella, Calogera Maniscalco, Sabria Mathlouthi, Anna Elvira Montalbano, Paolo Mulè, Sara Ottaviano, Carmela Santangelo, Chiara Sola, Stefano Soldano, Stefano Trafficante.

Lista Sciacca Terme Rinasce: Michele Ferrara, Antonella Adelfio, Rosanna Alfonso, Giovanna Barna, Pietro Bono, Rosanna Curreri, Daniela Girafisi, Salvatore Cusumano, Vincenzo D’Asaro, Manlio Accursio Di Leo, Grazia Frazzetta, Calogero Licata, Luca Lo Monaco, Isidoro Maniscalco, Paolo Marchese, Elena Mendola, Lorenzo Giovanni Montemaggiore, Riccardo Plaia, Leonardo Sclafani, Santo Tirnetta, Alfonso Znati Fahed, Lidia Tiziana Milito, Matteo Galenci.

Lista Ventiventidue: Manuela Allegro, Dalila Barbiera, Filippo Bellanca, Franca Bongiovì, Elida Cassarà, Daniela Catagnano, Lorella Ciaccio, Ilenia Ciulla, Liliana Cusumano, Rossella Di Leo, Maria Gabriella Indelicato, Francesco Lo Bue, Paolo Mandracchia, Nicola Perricone, Maria Irene Pumilia, Michela Santangelo, Alberto Scaduto, Accusai Scandaglia, Alessandra Abruzzo, Calogero Colletti, Gaetana Venezia, Gaia Visita, Giuseppe Venezia.

LISTE A SOSTEGNO DI FABIO TERMINE

Lista Mizzica: Francesco Dimino, Daniela Calogera Campione, Agnese Sinagra, Calogero Ciancimino, Gabriele Modica, Lorenzo Benfari, Federica Scaturro, Fabio Calogero Venezia, Aleandro Rizzuto, Giuseppe Barsalona, Antonella Pellegrino, Manuela Panarisi, Emanuele Termine, Giuseppe Gruppuso, Deborah Bongiorno, Stefania Di Giovanna, Tiziana Allegro, Giuseppe Sansone, Francesca Zappalà, Vito Bono.

Lista Movimento Cinque Stelle-Next: Giuseppe Catanzaro, Salvino Patti, Debora Piazza, Ignazio Rizzuto, Alessandra Agozzino, Anna Vaccaro, Angelo Puccio, Veronica Bono, Gabriele Ciaccio, Veronica Bellicosi, Gioacchino Trapani, Jimmy Friscia, Emma Giannì, Antonino Sclafani, Cristian Maniscalco, Giusi Sabella, Andrè Davide Girasole, Alessandra Vincenza La Rocca, Vincenzo Licata, Alexandru Raso, Stefano Scaduto, Simona Interrante Bonadia.

Lista Ferdinandea: Giuseppe Ambrogio, Alessia Annunziata, Michele Bacchi, Maria Bongiovì, Oriana Giusenina Bono, Francesco Cottone, Helena Cucchiara, Liliana Elaid, Maria Teresa Furone, Clarissa Galluzzo, Angelo Incardona, Salvatore Interrante, Giuseppina La Rocca, Fabio Michele Leonte, Roberto Lo Cicero, Rossella Montagnino, Gaetano Palumbo, Loredana Perrone, Giuseppa Pumilia, Calogero Sabella, Maria Chiara Sclafani, Monica Sutera, Liboria Tabbone.

Partito Democratico: Francesco Giordano, Denise Debora Amplo, Jessica Baldassano, Emanuele Bellitti, Francesca Cannova, Calogero Catanzaro, Antonino Carta, Accursio Chiarello, Giuseppe Coco, Maria Yana Cusumano, Francesca Gallo, Andrea Giuffrida, Valeria Gulotta, Carmela Interrante, Giuseppe La Bella, Denise Maniscalco, Alessia Montalbano, Anna Maria Musumeci, Luigi Rizzuto, Giuseppe Ruffo, Francesca Pia Russo, Chiara Santangelo, Vita Scoma, Antonio Alessandro Scotti.

LISTE A SOSTEGNO DI MATTEO MANGIACAVALLO

Lista Mangiacavallo Sindaco: Matteo Mangiacavallo, Michele Blò, Enzo Bitetto, Salvino Bono, Peppina Campo, Paolo Cirami, Carla Ciriaco, Pippo Conti, Federico Cutruneo, Cinzia Diliberto, Valeria Fornace, Assunta Ingoglia, Francesca La Barbera, Emanuele Liotta, Franco Listo, Magda Luniewska, Giovanni Luppina, Ignazio Maria Macaluso, Raffaella Riccobene, Angelo Solarino, Francesco Giovanni Toto, Filippo Bono, Paola Miliano, Gaspare Bono.

Lista Fratelli d’Italia: Calogero Filippo Bono, Gaetano Cognata, Giuseppe Milioti, Massimo Ajello, Floriana Bilello, Giancarlo Cipolla, Francesca Santina Cona, Teresa Contino, Salvatore Di Giovanna, Yamile Fornò, Silvana Friscia, Girolamo Interrante, Caterina La Barbera, Rosalba Marciante, Angelo Marino, Maria Luisa Montalbano, Camelia Onel, Marcella Pace, Angela Prestia, Giuseppe Sutera, Giorgio Tummiolo, Angelo Vaccaro, Luana Venezia.

Lista Popolari Autonomisti al Centro: Lorenzo Maglienti, Angela Marina Casciaro, Silvana Catanzaro, Sonia Chafferdine, Valentina Chiarello,Salvatore Ciaccio, Lucia Coco, Calogera D’Agostino, Gabrielle Di Leo, Emanuele Fazio, Accursio gallo, Natalia Gennaro, Paolo Indelicato, Giada Licata, Antonella Prinzivalli, Gino Raso, Alfonso Rosselli, Silvio Santangelo, Giovanna Scaduto, Maria Taormina, Salvatore Toto, Luana Zito, Alberto Bilella.