Agrigento, portati via computer dagli uffici del Libero Consorzio: indagini

Ladri in azione ad Agrigento. Ignoti sono riusciti a intrufolarsi, dopo aver rotto una finestra, all’interno degli uffici distaccati del Libero Consorzio in via Esseneto.

Non è la prima volta che l’edificio viene preso di mira in tal senso. I malviventi hanno rovistato dappertutto prima di portare via due computer, le monete custodite all’interno di un distributore automatico e anche un hard disk. Indagano le forze dell’ordine.