Ambulanza (con paziente a bordo) senza assicurazione: sequestrata

Aveva quasi raggiunto la destinazione dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento quando, a pochi metri dall’ingresso, la Guardia di Finanza ha fermato un’ambulanza, con tanto di paziente a bordo, per un controllo di routine. Ci è voluto ben poco a scoprire che il mezzo era sprovvisto di assicurazione.

E’ così scattata una sanzione di 800 euro per la scopertura assicurativa e altre verifiche sono in corso per accertare l’effettuata revisione. L’ambulanza, di proprietà di una associazione che si occupa del trasporto dei pazienti, è stata posta sotto sequestro.

Il presidente facente funzioni della Seus, Pietro Marchetta, afferma: “Relativamente alla notizia di un’ambulanza fermata dalla Guardia di Finanza nei pressi dell’ospedale San Giovanni Di Dio ad Agrigento e risultata priva di assicurazione, precisiamo che non appartiene alla Seus e quindi non è del servizio pubblico di emergenza-urgenza in Sicilia”.