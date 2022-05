Controlli in un cantiere edile: denunciato 50enne di Canicattì

Proseguono senza sosta i controlli nei cantieri edili da parte del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro; controlli che hanno avuto come finalità la verifica del rispetto delle normative di settore, con particolare riferimento alla tutela ed alla sicurezza dei lavoratori.

All’esito delle attività svolte a Contessa Entellina i Carabinieri presso un cantiere di Piazza della Repubblica hanno denunciato anche un cinquantenne di Canicattì, e residente ad Agrigento, coordinatore della sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, ritenuto responsabile di non aver aggiornato il Psc e di non aver predisposto la necessaria vigilanza.

I carabinieri del Nil hanno sospeso l’attività imprenditoriale per gravi violazioni in materia di sicurezza ed hanno elevato ammende per complessive 47.752 euro e sanzioni per tre mila euro.

