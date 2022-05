Fondi Pnrr e prevenzione irregolarità, Città Metropolitana di Palermo e Guardia di Finanza firmano protocollo

È stato firmato presso la sala Sciascia di Palazzo Comitini, il Protocollo d’intesa tra la Città Metropolitana di Palermo e il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Palermo.

Il documento, siglato dal Sindaco della Città Metropolitana Leoluca Orlando e dal Comandante Provinciale Antonio Quintavalle Cecere, prevede una collaborazione, nell’ambito dei rispettivi fini istituzionali e in attuazione del quadro normativo vigente, allo scopo di rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto delle condotte lesive degli interessi economici e finanziari pubblici connessi alle misure di sostegno e/o di incentivo di competenza della Città Metropolitana di Palermo con particolare riferimento alle risorse europee e nazionali correlate al PNRR.

Il protocollo, tra le tante iniziative previste, consente alla Guardia di Finanza di accedere, in maniera più rapida ed efficace, ad una grande mole di dati, notizie, informazioni e analisi di contesto utili ai successivi controlli. L’Ente segnalerà le misure e i contesti su cui si riterrà opportuno che vengano indirizzate eventuali attività di analisi e approfondimento da parte delle Fiamme Gialle.

Orlando: “Prevenzione e repressione delle irregolarità”

Per il sindaco metropolitano si tratta di “un protocollo fondamentale che testimonia come sia sempre maggiore l’unione e la collaborazione tra le Istituzioni dello Stato per la prevenzione e la repressione di irregolarità, frodi e abusi di natura economico-finanziaria in riferimento, in particolare, ai fondi del PNRR che rappresentano risorse importanti per i Comuni nell’era di ripresa post-pandemica. Esprimo, dunque, un sentito ringraziamento alla Guardia di Finanza la cui azione di contrasto agli illeciti a danno della spesa pubblica è fonte di garanzia per gli amministratori locali”.

Intanto, sempre a proposito di Pnrr, ieri il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando ha assegnato per gli Ambiti territoriali sociali della Sicilia oltre 83,6 milioni di euro, legati al Pnrr, al fine di favorire attività d’inclusione sociale per soggetti fragili e vulnerabili, come famiglie e bambini, anziani non autosufficienti, disabili e persone senza dimora.