San Leone, elicottero e motovedette cercano disperso in mare

Momenti concitati nel tardo pomeriggio di ieria San Leone, nei pressi dello stabilimento balneare Oceanomare, dove è partita una richiesta di soccorso per una persona dispersa in mare. A lanciare l’allarme una delle persone presenti in spiaggia che ha notato un gruppo di ragazzi, almeno quattro, avere difficoltà a rientrare verso la battigia dopo un tuffo in acqua. Uno dei giovani risulta disperso. Un elicottero ha sorvolato per diversi minuti l’intera zona in cerca di segnali. Via mare è arrivata anche una motovedetta della Capitaneria di Porto mentre due Volanti della Polizia, e altrettante ambulanze, sono giunte a sirene spiegate al chiosco.

loading..