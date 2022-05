Accesso all’area esplosione di Ravanusa, D’Angelo: “Sterili polemiche”

loading..

“Nessun commento alla nota di una associazione (10 come noi) che, ad oggi, non comprendiamo quale fine vuole perseguire ed a cui abbiamo sempre mostrato ampia disponibilità al confronto nel rispetto delle norme e soprattutto delle vittime dell’11 dicembre”. Cosi il sindaco di Ravanusa Carmelo D’Angelo a seguito della nota dell’associazione che raggruppa i proprietari delle case del quartiere interessato che denuncia l’impossibilità di effettuare sopralluoghi nella zona per volere del comune stesso.“Piuttosto si puntualizza, continua il primo cittadino, che la richiesta di accesso ai luoghi dell’esplosione è arrivata giorno 18 maggio per sabato 21 maggio e l’Ufficio tecnico ha semplicemente risposto, considerato il breve lasso di tempo, di concordare altra data per consentire l’accesso in sicurezza, a salvaguardia di tutti, con l’assistenza del personale dei VV.F.. Il resto sono sterili ed inutili polemiche che turbano lo stato d’animo delle vittime dell’esplosione e non servono a trovare risposte ad un problema e ad una questione di complessa e difficile soluzione su cui è indubbio il costante e quotidiano lavoro dell’amministrazione comunale che in cinque mesi, grazie al lavoro del Centro Operativo Comunale per l’Emergenza, ha operato a servizio della popolazione coinvolta con sacrificio, puntiglio e trasparenza.Nei prossimi giorni sarà pubblicato il report di tutto il lavoro svolto e di tutte le somme erogate a favore delle vittime, in questi cinque mesi, a seguito della tragedia che ha colpito la nostra comunità”, ha concluso D’Angelo.