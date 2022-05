Agrigento, operaio precipita dal ponteggio durante lavori

Un operaio trentenne dipendente di una ditta edile è stato ricoverato all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento dopo esser rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro.

Il giovane, per cause ancora da accertare, è caduto da un’altezza di circa quattro metri mentre si trovava su un ponteggio all’interno di un cantiere in una villetta privata nel quartiere di Villaggio Mosè.

L’impatto al suolo è stato violento. L’operaio ha riportato traumi sparsi e contusioni dappertutto ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento. Ad occuparsi il Nucleo Ispettorato del Lavoro.