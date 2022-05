Bonus per ogni disabile gravissimo che usa apparecchiature elettromedicali per le proprie cure

n bonus per ogni disabile gravissimo siciliano che usa apparecchiature elettromedicali per le proprie cure. È quanto prevede un emendamento M5S alla Finanziaria a firma di Valentina Zafarana.

“Non è ammissibile – afferma la deputata – che il caro energia debba rendere impossibile la vita già difficile di queste famiglie. Sappiamo di nuclei con più di un disabile che hanno ricevuto bollette di quasi mille euro e ciò è inaccettabile”.

Per la corresponsione del bonus sono stati stanziati 200 mila euro che permetteranno all’assessorato alla Salute di erogare il contributo una tantum per ciascun componente in condizione di disabilità.

loading..