Camper finisce fuori strada e rischia di cadere nel burrone, terrore per una famiglia

Paura alla periferia di Alia, nel palermitano, dove un’intera famiglia ha rischiato di cadere in un burrone dopo essere uscita fuori strada con il camper sul quale stavano viaggiando. E’ stato necessario l’intervento degli speleologi dei vigili del fuoco per evitare che una gita fuoriporta potesse finire in tragedia. Ad essere stati salvati marito, moglie e il loro bimbo di appena un anno.

Il mezzo è andato fuori strada esattamente in zona di Monte della Gurfa, area montuosa anche difficilmente accessibile. Per cause non accertate l’uomo che era alla guida del camper ha perso il controllo ed è finito fuori strada. Il camper è rimasto in bilico tra la strada e il vuoto della scarpata. Dopo l’allarme al centralino dei vigili del fuoco sono intervenuti con i volontari di Alia e gli specialisti del nucleo Saf speleo alpino fluviali. Grazie ad un’attenta operazione di soccorso sono riusciti a rimettere il camper in strada.