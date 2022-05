Campobello di Licata, Daniela Lumera realizzerà il programma triennale delle opere pubbliche

Con decreto sindacale, firmato dal sindaco Giovanni Gioacchino Picone, il Comune ha nominato l’ ing. Daniela Lumera, dipendente presso l’ufficio tecnico comunale, per realizzare il programma triennale delle opere pubbliche e il piano biennale per l’acquisto e fornitura di servizi comunali.

La giunta municipale, intanto, ha concesso i locali del centro diurno per disabili di via Pascoli alle associazioni Misericordia e Adda.

Giovanni Blanda

