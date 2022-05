Disperso in mare a San Leone, ricerche in corso: è mistero

Non si hanno ancora notizie sul presunto disperso in mare a San Leone. La motovedetta della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle ha ripreso le ricerche ma al momento con esiti negativi.

Una storia alquanto ingarbugliata: degli amici del presunto disperso, di nazionalità straniera, non si hanno notizie, tre di loro si sono dileguati quando sul posto ieri pomeriggio sono arrivati polizia e sanitari del 118 allertati da una signora che ha raccontato di aver visto due ragazzi entrare in acqua e di questi uno in difficoltà non avrebbe fatto rientro.

Da li sono iniziate le ricerche, ma con esiti negativi; alle forze dell’Ordine non risulta nessuna denuncia di persona scomparsa. Dunque, al momento visti i pochi elementi, le ricerche si chiudono qui con la speranza che il ragazzo sia riuscito a mettersi in salvo.