Graduatorie supplenze docenti, domande fino al 31 maggio

Dopo la lunga attesa, è stata pubblicata oggi l’ordinanza ministeriale che disciplina la riapertura delle Graduatorie Provinciali per le Supplenza (GPS). Dal 12 fino al 31 maggio sarà, finalmente, possibile presentare la domanda per l’inserimento all’interno delle GPS per il biennio 2022/2023 e 2023/2024.

Con l’Ordinanza Ministeriale n. 112/2022 “Procedure aggiornamento graduatorie provinciali e di istituto e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” il Ministero dell’Istruzione ha fornito, infatti, le indicazioni per l’aggiornamento delle GPS e delle correlate graduatorie di istituto di II e III fascia 2022/24.

Gli aspiranti candidati potranno scegliere se presentare domanda per l’inserimento (per chi non è presente nelle GPS 2020/22), per l’aggiornamento (per chi è già presente nelle GPS 2020/22) e per il trasferimento (per chi è presente nelle GPS 2020/22 e vuole chiedere il trasferimento in un’altra provincia).

Come presentare domanda

Ogni candidato potrà presentare istanza per una sola provincia e indicare fino a un massimo di 20 scuole per ciascuno dei posti o classi di concorso inseriti.

La domanda potrà essere presentata in modalità telematica tramite la piattaforma Istanze Online, messa a disposizione dal Ministero dell’Istruzione, accedendo con apposite credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta di Identità Elettronica) dalle ore 9.00 del 12 maggio alle ore 23.29 del 31 maggio 2022.

I titoli di accesso per la scuola secondaria di primo e secondo grado

Potranno accedere alle GPS prima fascia, sia per il posto comune scuola secondaria di primo e secondo grado che per gli ITP (insegnanti tecnico-pratici), gli aspiranti candidati in possesso di specifica abilitazione.

Potranno accedere alle GPS seconda fascia per il posto comune scuola secondaria di primo e secondo grado gli aspiranti in possesso di uno dei seguenti requisiti: laurea (comprensiva dei CFU/CFA per l’accesso alla specifica classe di concorso) e 24 CFU/CFA nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche oppure laurea (comprensiva dei CFU/CFA per l’accesso alla specifica classe di concorso) e abilitazione per altra classe di concorso o altro grado oppure coloro che abbiano effettuato un precedente inserimento nelle GPS seconda fascia (biennio 2020/22).

Potranno accedere alle GPS seconda fascia posti di ITP coloro i quali siano in possesso di un diploma (ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per l’accesso alla specifica classe di concorso) e 24 CFU/CFA nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche oppure di un diploma (ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per l’accesso alla specifica classe di concorso) e abilitazione per altra classe di concorso o altro grado oppure precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso.