Inizia una nuova stagione politica per il Circolo del Partito Democratico di Canicattì che sabato 21 maggio ha riunito tutta la sua classe dirigente con l’obiettivo di rilanciare il profilo politico del Partito e la sua iniziativa.

È stata accolta all’unanimità la proposta del Segretario Gaetano Vella, che ha nominato la nuova Segreteria cittadina e che ha proclamato il nuovo presidente del Circolo nella persona di Anna Tascarella.

La squadra, che coadiuverà il Segretario nella gestione del Circolo, rappresenta uno straordinario connubio tra rinnovamento ed esperienza, alla luce di una ritrovata unità.

Il risultato, raggiunto in collaborazione con la Federazione Provinciale, dimostra che il Partito Democratico agrigentino marcia sempre più speditamente verso un percorso improntato al dialogo e alla condivisione, considerata prerogativa indispensabile per recuperare la centralità politica del nostro Partito, a Canicattì e nel resto della provincia.

Le deleghe assegnate dal Segretario del Circolo del Partito Democratico di Canicattì sono: 1) Sport, turismo, eventi; (Norma Paci)

2) Transizione ecologica, gestione dei rifiuti, sostenibilità ed infrastrutture, mobilità urbana e centro storico, PNRR; (Vincenzo Di Maira)

3) Politiche agricole ed alimentari; (Claudio Ferro)

4) Cultura, istruzione, Università e Ricerca; (Concetta Arnone)

5) Missione donna, Solidarietà ed inclusione sociale; (Enza Lo Sardo)

6) Economia e Finanza, Sviluppo economico, Missione PMI; (Mariaisa Mantione)

7) Terzo settore e pari opportunità, tutela del suolo, dell’acqua e degli animali; (Mariangela Cilia); 8) Salute, igiene ed assistenza sociale; (Saverio Di Caro)

9) Organizzazione, comunicazione; (Tommaso Mancuso)

10) Missione giovani, Innovazione tecnologica e transizione digitale; (Andrea Vergottini)

Il Segretario del Partito Democratico di Canicattì Gaetano Vella