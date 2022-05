Moglie minaccia di denunciarlo, lui si dà fuoco dopo averla picchiata

U n 36enne tunisino residente a Raffadali è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Civico di Palermo per le gravi ustioni riportate alla spalla e al braccio. L’uomo, secondo quanto ricostruito, si sarebbe dato fuoco dopo aver picchiato per l’ennesima volta la moglie.

Quest’ultima, vittima dell’aggressione, avrebbe paventato la possibilità di recarsi dalle forze dell’ordine e l’uomo ha compiuto il gesto. Si è cosparso il corpo di alcol e poi si è dato fuoco. Ad occuparsi delle indagini sono gli agenti della Squadra Mobile di Agrigento. La Procura, dopo aver aperto un fascicolo d’inchiesta per maltrattamenti, ha anche attivato il protocollo del “codice rosso”