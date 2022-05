Trovato morto alla Favorita: i familiari avevano denunciato scomparsa

Indagini sono state avviate dopo il ritrovamento, la scorsa notte, del corpo senza vita di un uomo lungo la strada che costeggia il Parco della Favorita a Palermo. La vittima, di cui i familiari avevano denunciato la scomparsa, aveva 47 anni. Il cadavere era rannicchiato su se stesso all’interno di una palizzata ed è stato ritrovato grazie alla geolocalizzazione del cellulare. Nelle operazioni le forze dell’ordine sono state coadiuvate dai Vigili del Fuoco. La Procura ha disposto l’autopsia e sono in corso le indagini sulle cause del decesso e sul perché sia stato ritrovato all’imbocco del parco cittadino, in una zona peraltro non distante dalla Fiera del Mediterraneo, dove due settimane fa era stato rinvenuto il cadavere di un un altro uomo.

