Incentivi regionali per le auto elettriche grazie a un emendamento M5S

Uno specifico emendamento in Finanziaria, voluto dalla deputata regionale Jose Marano del Movimento 5 Stelle, e approvato oggi in Aula, rifinanzia con uno stanziamento di 200.000 euro gli incentivi per i cittadini che acquistano un’auto elettrica.

“Anche quest’anno la Regione Siciliana sarà al passo in tema di incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici. Un’occasione economicamente vantaggiosa per ammodernare il parco auto circolante in chiave green, dando un prezioso contributo per abbattere l’inquinamento ambientale dovuto alle emissioni. Visto il successo riscosso dalla mia norma lo scorso anno, anche quest’anno – ricorda Marano – ho voluto stanziare i fondi per rifinanziare la misura”.