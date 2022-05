Incidente mortale tra Naro e Campobello di Licata: Dichiarazione del Sindaco di Naro

Pur trovandomi fuori sede per un impegno di natura familiare, sono stata raggiunta dalla tragica notizia del sinistro stradale occorso in territorio di Naro e ha provocato la morte di un giovanissimo, originario di Campobello di Licata ed il ferimento di altri sette passeggeri. Sono veramente sconvolta all’idea che ancora una volta le nostre strade si siano macchiate di sangue di vittime innocenti a causa dell’ennesimo incidente stradale. Porgo alle famiglie colpite dalla tragedia, i sensi della mia umana vicinanza e mi impegno ad adoperarmi per la messa in opera di un misuratore elettronico di velocità che possa servire da deterrente all’alta velocità e scongiurare altri simili eventi.

on. Maria Grazia Brandara