Palma di Montechiaro, provocò incidente in cui morì l’amico: condannato

La Corte di Cassazione, rigettando il ricorso avanzato dalla difesa, ha sancito la condanna definitiva ad un anno e quattro mesi nei confronti di un originario di Palma di Montechiaro, per omicidio colposo. L’uomo era finito a processo in seguito della morte di un amico deceduto a seguito delle ferite riportate in un incidente stradale nel quale era rimasto coinvolto con Virone.

L’incidente si verificò nell’estate 2015 quando i due, insieme ad un’altra persona a bordo di una Fiat Panda, andarono a sbattere contro un mini bus che viaggiava in senso opposto. Test della polizia stradale, intervenuta sul posto, fecero emergere che guidava l’auto, avesse un tasso alcolico di poco superiore ai limiti imposti dalla legge.