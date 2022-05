Salviamo il mare e il pianeta, il Wwf e la Guardia Costiera incontrano gli studenti a Licata

Le attività del WWF e della Guardia Costiera sono state illustrate agli alunni del plesso “Bersagliere Vincenzo Greco” dell’I.C. “F. Giorgio” di Licata, dal Presidente del WWF Sicilia Area Mediterranea, Arch. Giuseppe Mazzotta, e dal Comandante della Guardia Costiera, Circomare di Licata, T.V. Piergiorgio Luminari.

“È stato un bellissimo incontro, come tutti quelli che facciamo con i ragazzi, ai quali va la nostra gratitudine per il pesante fardello che dovranno portare a causa dei vergognosi comportamenti delle generazioni trascorse”, si legge nella nota del Wwf.

“Comportamenti che stanno portando al collasso il sistema di equilibri che la natura ci regala per la sopravvivenza della specie umana. Eppure, nonostante sia ormai universalmente riconosciuto che il sistema ecologico mondiale è al collasso, non si riesce a frenare la corsa verso fonti energetiche non rinnovabili, sistemi di smaltimento dei rifiuti che producono gas serra, …e poi plastiche, specie animali in estinzione ignorate, un disastro. La speranza, come sempre, è riversata sui ragazzi, che, candidi e liberi, sapranno fare le scelte giuste per uscire dal tunnel del divertimento, da cui gli adulti non vogliono uscire. Guardiamo avanti e tiriamo dritti. Noi siamo il futuro che ci costruiamo.”

Organizzatrici dell’incontro che ha un più vasto sviluppo come “Progetto Licata Green e Blu” sono la prof.ssa Maria Antonietta Cascio, e alle prof.sse Rossella Guadagnino e Stefania Graci, diretti dal Dirigente Scolastico Francesco Catalano.