Sorpresi ad abbandonare rifiuti illegalmente: sanzionati 14 licatesi

Gli agenti della Polizia Municipale di Licata hanno contravvenzionato ben 14 cittadini sorpresi ad abbandonare i rifiuti illegalmente. Alcuni di loro sono stati “beccati” mentre conferivano l’immondizia nei cassonetti in orari in cui non è consentito. Altri, invece, malgrado la loro zona sia servita dalla raccolta differenziata ormai da tempo, preferivano conferire l’immondizia, anche in questo caso in modo illegale, in uno dei tanti cumuli che si trovano nella periferia della città, creati da chi della differenziata proprio non vuole saperne.

I vigili urbani eseguono, ormai da diversi giorni, appostamenti in varie zone della città ed i controlli hanno dato l’esito sperato.