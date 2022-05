Accusato di lesioni personali aggravate alla compagna in gravidanza: assolto 30enne

Un trentenne tunisino, da anni residente ad Agrigento, è stato assolto con formula piena dall’accusa di lesioni aggravate a carico della compagna.

L’uomo era accusato di avere colpito con schiaffi in faccia e pugni allo stomaco la compagna che era alla quattordicesima settimana di gravidanza.

I fatti si sarebbero verificati nel marzo del 2019 nell’abitazione della coppia, sita in via Madonna delle Nevi ad Agrigento.

La donna, dopo l’aggressione, veniva trasportata in ambulanza presso l’ospedale San Giovanni di Dio.

All’esito del processo, celebratosi con il rito abbreviato condizionato all’esame della persona offesa, il Giudice monocratico del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Rossella Ferraro, ha assolto l’uomo perché il fatto non sussiste.

L’imputato è difeso di fiducia dall’avvocato Angelo Asaro.

