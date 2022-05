Agrigento, 60enne picchiato in via Atenea finisce all’ospedale

Un sessantenne agrigentino è stato ricoverato all’ospedale San Giovanni di Dio dopo aver riportato la frattura del naso, lesioni e diversi ematomi in faccia in seguito ad una violenta aggressione subita a Porta di Ponte, all’ingresso di via Atenea.

Non è chiara ancora la dinamica e neanche i motivi alla base del pestaggio avvenuto ieri mattina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Agrigento e il personale medico.

Dell’aggressore, all’arrivo delle forze dell’ordine, nessuna traccia. In aiuto dei militari dell’Arma però potrebbero esserci le numerose telecamere che insistono nella zona e che avrebbero ripreso l’accaduto.