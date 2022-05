Agrigento, carabinieri al Comune per acquisire documenti sui servizi sociali

E’ durata poco meno di sei ore l’ispezione dei carabinieri al comune di Agrigento, cominciata intorno alle nove di ieri mattina e terminata alle tre del pomeriggio.

I militari dell’Arma, almeno una decina, sono entrati nella sede principale dell’Ente per acquisire documenti. Sull’inchiesta vige il massimo riserbo ma, secondo quanto trapelato, potrebbe trattarsi di vicende legate all’affidamento in materia di servizi sociali quali trasporto e cura di disabili e minori.

I militari dell’Arma, in borghese e con pettorina, delegati dalla Procura di Agrigento, retta da Salvatore Vella, si sono presentati in Municipio e sono entrati dirigendosi immediatamente nell’ufficio del vicesegretario generale Gaetano Maria Giuseppe Di Giovanni in quel momento assente perchè in ferie.

A quanto pare l’attività si starebbe concentrando su uno specifico settore, quello dei contratti e riguarderebbe una cooperativa di Partinico sui servizi domiciliari assistenziali per i bambini disabili e non dovrebbe riguardare la vicenda, con tanto di polemica ardente, dell’acquisto dei Suv destinati ai disabili che ha avuto echi giornalistici di rilevo nazionale.

https://www.youtube.com/watch?v=8X5W0TuR90w