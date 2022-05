Campobello di Licata, Corso Uia Patentino fitosanitario

Iniziato il corso base, a Campobello di Licata, per il rinnovo del patentino fitosanitario, per l’abilitazione all’acquisto e utilizzo di prodotti fitosanitari. Il programma: ieri (24 maggio), ore 15,30

– 19; oggi (25 maggio): ore 11-13 e 15,30-18,30; 26 maggio: ore 15,30 – 19.

La durata del corso sarà di 12 ore, presso il centro polivalente per i servizi socio culturali. Il corso è promosso dalla Uia (ex condotta agraria), con sede a Canicattì.

Giovanni Blanda

