Diffonde video intimi della compagna: arrestato imprenditore 48enne

I carabinieri della Compagnia di Agrigento hanno arrestato un imprenditore 48enne del posto per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e diffusione di immagini o video sessualmente espliciti. L’uomo, al momento della notifica dell’arresto, è andato in escandescenza e ha tentato di compiere atti di autolesionismo. Dopo essere stato medicato all’ospedale San Giovanni di Dio è stato trasferito in carcere ad Agrigento.

Le ipotesi di reato contestate risalirebbero almeno a partire dal 2019 e fino alla fine del 2021. Secondo la Procura di Agrigento, che ha chiesto e ottenuto la misura cautelare, l’imprenditore avrebbe non soltanto maltrattato e aggredito la compagna ma avrebbe anche diffuso delle immagini o video hot di momenti intimi con la donna. E’ stata proprio quest’ultima, esasperata, a rivolgersi ai militari dell’Arma.