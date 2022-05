Lampedusa, posa della prima pietra di una nuova scuola

“Realizzare un’opera pubblica richiede un grande sforzo amministrativo: serve tempo e competenza per predisporre il progetto, bisogna sapere individuare i finanziamenti, bisogna superare i tanti ostacoli burocratici che spesso rallentano l’iter. Avere posto “la prima pietra” della nuova Scuola non è solo un atto simbolico: è un atto concreto che dimostra capacità di amministrare, di portare avanti idee e progetti, capacità di sapere immaginare e realizzare nuove strutture al servizio della comunità di Lampedusa e Linosa. Così il sindaco Totò Martello a margine della posa della prima pietro della nuova scuola sull’isola.

“Oggi i nostri ragazzi hanno partecipato ad una cerimonia nella quale sono stati loro i veri protagonisti, perché saranno loro ad usufruire della nuova Scuola, saranno loro che cresceranno e si formeranno nelle nuove aule e nei nuovi spazi della struttura. Mentre spiegavo ai nostri ragazzi come sarà la nuova Scuola, vedevo i loro occhi curiosi, pieni di fiducia e di speranza nel futuro: è per loro che dobbiamo continuare a lavorare, e chi non comprende l’importanza di questa opera pubblica per la nostra comunità forse non comprende quanto sia importante realizzare qualcosa di concreto per i giovani di Lampedusa e Linosa. Sono orgoglioso di aver posto questa “prima pietra”, perché questo atto dimostra che stiamo facendo qualcosa di buono per le nuove generazioni.” conclude il primo cittadino.