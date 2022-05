Licata, quattro colpi di pistola contro abitazione di 33enne

Quattro colpi di pistola calibro 7.65 sono stati esplosi contro l’abitazione di un disoccupato 33enne di Licata. Il fatto è accaduto in uno dei tanti condomini in via Torregrossa. Almeno quattro bossoli, e una cartuccia inesplosa, sono stati recuperati dalla scientifica.

L’episodio si è verificato nelle ore notturne, poco dopo le due, quando il silenzio è stato squarciato dai boati dei colpi di pistola. Non si esclude alcuna pista comprese quelle che portano all’avvertimento o alla minaccia. Sentito già il proprietario di casa. Indagano i carabinieri della locale Compagnia.