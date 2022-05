Sciacca, fondi in arrivo per il museo regionale

Risorse regionali per 160 mila euro consentiranno finalmente di completare l’iter per la creazione del museo regionale di Sciacca. Lo prevede un emendamento alla finanziaria, a firma della deputata di Forza Italia Margherita La Rocca Ruvolo .

“Queste risorse, per quanto esigue – spiega La Rocca Ruvolo – permetteranno di sbloccare l’iter per il trasferimento del complesso monumentale Santa Margherita di Sciacca dall’Asp di Agrigento al patrimonio della Regione che per la musealizzazione ha già stanziato 7 milioni di euro. Un emendamento che abbiamo seguito passo passo affinché arrivasse in porto con questa finanziaria. Nessun regalo alla città di Sciacca, dunque, da parte dell’onorevole Matteo Mangiacavallo, visto che il suo emendamento era di 150 mila euro e che, inoltre, le proposte di modifica alla finanziaria sono state tutte ripresentate e inserite in un maxi emendamento”.

