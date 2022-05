Auto investe pedoni, un morto e un ferito

Un morto ed un ferito sono il bilancio di un incidente stradale avvenuto stamane all’alba a Catania, nel quartiere di San Giovanni Galermo. La vittima è un 39 enne, il ferito un 60enne.

Secondo una prima ricostruzione sarebbero stati investiti da un’auto mentre percorrevano a piedi via Galermo da una donna di 38 anni alla guida di una Ford Focus. La donna è stata trasportata nell’ospedale Garibaldi Centro in stato di choc. Il 60enne è stato trasportato nell’ospedale Cannizzaro, dove è arrivato in codice rosso con traumi in varie parti del corpo.

A causa delle gravi fratture alla gamba sinistra è stato sottoposto ad un intervento chirurgico nel reparto di Ortopedia e Traumatologia. Non sarebbe in pericolo di vita.