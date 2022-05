Canicatti, a fuoco l’auto di un bracciante agricolo: indagano i Carabinieri

Auto a fuoco a Canicattì. Il mezzo, una Fiat Brava di proprietà di un bracciante agricolo cinquantunenne, si trovava posteggiata in via Mario Saetta quando, per cause in fase d’accertamento, è stata avvolta dalle fiamme.

Lanciato l’allarme sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del locale distaccamento, che hanno spento il rogo, ma per la macchina non c’è stato nulla da fare, ridotta a carcassa annerita.

Nel corso del sopralluogo non sarebbero state trovate tracce di liquido infiammabile, bottigliette o taniche sospette.Indagano i Carabinieri della locale compagnia.