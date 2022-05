Commissione parlamentare speciale “di indagine e di studio per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi”. Il sindaco Corbo scrive al presidente on. Pullara

Il sindaco di Canicattì, Vincenzo Corbo, ha inviato una nota all’on. Pullara, presidente della Commissione parlamentare speciale “di indagine e di studio per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi” con la quale rappresenta che compito istituzionale della predetta Commissione è la verifica delle attività che gli uffici della Regione Siciliana debbono compiere in ordine all’attività legislativa dell’Assemblea Regionale Siciliana. Il primo Cittadino sottolinea il fatto che la Commissione in questione non ha alcuna competenza sull’attività gestionale e amministrativa del Comune di Canicattì.

In merito al comunicato stampa diramato in queste ore dall’Onorevole Pullara sulla convocazione del sindaco di Canicattì nella commissione di cui è presidente, così interviene Vincenzo Corbo: “Spiace rilevare, ancora una volta, come al predetto Onorevole sfugga, dopo tanti anni di esperienza all’Assemblea Regionale Siciliana, la natura e le finalità istituzionali della Commissione che presiede: essa, anche con riferimento all’O.D.G. della convocazione in parola, ed occorre a quanto pare rammentarglielo sempre più frequentemente visto l’approssimarsi delle prossime scadenze elettorali per il rinnovo dell’Ars, non gode di alcuna competenza che sia ascrivibile all’attività gestionale e amministrativa del nostro Ente, circostanza rappresentatagli, peraltro, nella nota inviatagli a mezzo pec e che si allega al presente comunicato. Sono certo che l’On. Pullara non mortificherà ulteriormente la propria alta funzione istituzionale utilizzandola per fini propagandistici che, oltre ad umiliare la verità, palesano un cinico disinteresse per i bisogni della nostra comunità.”

